Налоговики ЕАЭС совершенствуют законодательство по взиманию НДС во взаимной торговле

Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принципиально одобрил единообразные подходы к налогообложению и налоговому администрированию в сфере цифровой (электронной) экономики в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участниками встречи стали руководители и эксперты национальных государственных органов, курирующих вопросы налоговой политики ЕАЭС. Мероприятие прошло под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Жаксылыкова 22 мая в Астане (Республика Казахстан).

«Цифровизация экономических процессов обусловливает необходимость разработки и применения новых механизмов налогового администрирования. В этой связи принципиально одобрены единообразные подходы к налогообложению и налоговому администрированию в сфере цифровой (электронной) экономики в ЕАЭС. На первом этапе речь идет о вопросах взимания НДС при осуществлении деятельности в рамках электронной торговли услугами в Союзе», - отметил Тимур Жаксылыков.

В ходе заседания рассмотрен блок вопросов по совершенствованию законодательства ЕАЭС в области взимания косвенных налогов во взаимной торговле. Его участники согласовали предложения по внесению изменений и дополнений в Приложение №18 к Договору о ЕАЭС. Эти предложения будут систематизированы и направлены на рассмотрение сводной рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Договор о Союзе.

Обсуждены вопросы информационного обмена между налоговыми органами государств-членов, в том числе об уплаченных суммах косвенных налогов, возможность использования интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.

Участники заседания обсудили также административные барьеры, связанные с налогообложением в торговле между странами ЕАЭС. Среди них - применение пониженной ставки НДС (10%) в отношении ввозимой в Республику Беларусь продукции растениеводства из государств-членов, взимание Республикой Казахстан рентного налога при вывозе угля с ее территории в другие страны ЕАЭС, применение в Кыргызской Республике минимального уровня контрольных цен и административной ответственности за ввоз товаров из государств-членов.

Следующее заседание Консультативного комитета планируется провести во второй половине этого года в Минске (Республика Беларусь).

Справка

Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию создан решением Коллегии ЕЭК от 15 марта 2012 года № 13. Его председатель - член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Комиссии. Комитет является консультативным органом ЕЭК по вопросам налоговой политики, совершенствования механизма взимания налогов во взаимной торговле. К его компетенции также относится проведение консультаций по разработке и реализации странами ЕАЭС программ и проектов в сфере налоговой политики и администрирования.