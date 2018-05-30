Доллар превысил отметку в 330 тенге на утренних торгах
Объем торгов – 52,9 млн долларов.
Фото : aif.ru30 мая 2018, 11:32
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 330,84 тенге за доллар (+1,46 тенге), объем торгов – 52,9 млн долларов (+12 350 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,2703 тенге за рубль (-0,0229 тенге), объеме торгов 32,5 млн рублей (+15 500 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,5300 тенге за юань (+0,1800 тенге), объем торгов – 600 тыс. юаней (+200 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 329,9-330,9 тенге, рос.рубля - 5,27-5,33 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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