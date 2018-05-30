Лето в Казахстане начнется с дождя

На большей территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Синоптики рассказали о погоде на 31 мая – 2 июня, передает zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.



Прохладная погода с частыми дождями и грозами сохранится в Казахстане. Такая погода связана с установившимися в тропосфере северо-западными воздушными потоками, с которыми поступает холодный и влажный воздух с прибрежных районов северных морей.

Как отмечается в сообщении, в предстоящие трое суток в большинстве областей республики ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным порывистым ветром.

Температура воздуха предполагается около и ниже нормы на 1-3 градуса, в центральных и восточных областях ночью местами ожидаются заморозки.

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