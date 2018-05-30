МИД РК ответил на ноту Кыргызстана об «унизительных» проверках в аэропорту Алматы

Усиленные меры безопасности в пунктах пропуска осуществляются в рамках закона «О Государственной границе Республики Казахстан».

Министерство иностранных дел РК ответило на ноту Кыргызстана по поводу тщательных проверок кыргызстанцев в аэропорту Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Как следует из ответа, усиленные меры безопасности в пунктах пропуска через государственную границу республики осуществляются в рамках закона «О Государственной границе Республики Казахстан». Опрос граждан Кыргызстана связан с выявлением членов и пособников международных террористических организаций в свете произошедших за последний год резонансных террористических актов в иностранных государствах.

Как отмечается, опросам подвергаются «все без исключения иностранные граждане во взаимодействии со спецслужбами соответствующих государств».

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Кыргызстана направило ноту в МИД Казахстана с требованием разъяснить причины «чрезмерных и унижающих достоинство» проверок граждан Кыргызстана в аэропорту Алматы. «Без объяснения причин проводятся дополнительные проверочные мероприятия (в отдельном помещении устраивают опрос, записывают паспортные данные, место проживания, номера телефонов и списывают IMEI-коды мобильных устройств)», - говорится в документе.

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