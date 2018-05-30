В Казахстане не хватает специалистов по робототехнике и судостроению

На данный момент потребность составляет 139 человек.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении законопроекта "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, сообщил о нехватке узких специалистов, сообщает Zakon.kz.

По его словам дефицит узких специалистов наблюдается особенно остро. Необходимы кадры в области управления предприятиями

оборонно-промышленного комплекса, робототехники и судостроения.

Как сообщила вице-министра образования и науки Бибигуль Асылова, в Казахстане не готовят специалистов по робототехнике и судостроению, эти специальности изучаются по междисплинарным наукам.

«Потребность в подготовке кадров ежегодно согласуется с каждым ведомством. Что касается дефицитных специальностей и тех специальностей, по которым не осуществляется подготовка, по просьбе отраслевых министерств мы делаем заявку, на внесение изменения в классификатор. В данном направлении работа проводится. В текущем году на технические специальности дополнительно выделено 11 тыс. грантов, весь госзаказ, в том числе и по оборонной промышленности согласован с профильными министерствами и ведомствами», - сказала Асылова.

По ее словам, потребность в узких специальностях будет восполнена после того как специальность будет внесена в классификатор.

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