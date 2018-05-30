Экспорт нефти вырос на 4% в тоннах и на 36% - в деньгах

За четыре месяца нефтяники РК довели добычу «черного золота» до 25,4 млн тонн - на 7,2% больше, чем годом ранее. Из них сразу 60,9% обеспечили месторождения Атырауской области, 23,4% - Мангистауской, 8,3% - Кызылординской, 7,1% - Актюбинской.

Наибольший рост отмечен в Атырауской области - на 13,1% за год, до 15,5 млн тонн за 4 месяца.

В рамках II Международного геологического форума «Нефть и газ», проходящего в мае в Астане, заместитель председателя Ассоциации KAZENERGY Узакбай Карабалин рассказал о перспективах нефтедобычи в стране: «Три главных казахстанских супергиганта - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган - будут доминировать, обеспечивая прирост добычи нефти, и доведут его до годового уровня в 110-115 млн тонн к 2030 году. Но после 30-го года ожидается, что мы начнем терять объемы достигнутого уровня добычи. В этой связи надо думать о том, как быть дальше».

По его словам, в этой связи в Казахстане была проведена масштабная оценка ресурсной базы углеводородов по всем 15-ти остаточным бассейнам республики. «По результатам этих исследований оценка извлекаемых ресурсов в стране возросла с 22 до 76 млрд тонн, из них около 60 млрд тонн сосредоточено в Прикаспийской впадине, занимающей приоритетное значение. Это в три раза поднимает потенциал Казахстана по сравнению с тем, что мы имели до проведения этих исследований», - подытожил Карабалин.

По итогам I квартала на экспорт ушло 86% добытой сырой нефти - более 16 млн тонн, +4,7% год-к-году. Наряду с экспортом увеличился и внутренний спрос - объемы реализации на внутреннем рынке выросли на 29,4%.

Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в деньгах вырос по итогам I квартала сразу на 35,5%, до 8,2 млрд тг.

Главные страны-импортеры казахстанской нефти - Италия, Нидерланды и Франция.