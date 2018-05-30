Совершившего двойное убийство участника боев в Украине осудили в Темиртау

По данным следствия, осужденный выстрелил в головы двум мужчинам из пистолета, после чего подался в бега.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области вынесен приговор мужчине, обвиняемом в незаконном участии в боевых действиях в Украине и в двойном убийстве, совершенном на родине, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе уголовного суда региона, подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.172 (Участие в иностранных вооруженных конфликтах) и 99 ч.2 (Убийство двух и более лиц) УК РК, и ему назначено 25 лет лишения свободы, из них пять лет в тюрьме - учреждении УИС полной безопасности.

Тела двух мужчин были обнаружены в гараже, который осужденный снимал у одного из убитых в аренду для осуществления ремонта автомобилей. После случившегося подсудимый и еще один мужчина, работавший с ним, пропали. Их объявили в розыск, и спустя какое-то время нашли в России. В ходе расследования двойного убийства стали известны факты о том, что подсудимый неоднократно выезжал в Украину, где участвовал в боевых действиях на стороне Луганской области.

Второго мужчину осудили по 434 (Недонесение о преступлении) к 3 годам лишения свободы.

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