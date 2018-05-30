При финансировании БРК планируется построить солнечную электростанцию

Строительство электростанции, предусматривает установку свыше 77 тыс. фотоэлекрических модулей, 10 инверторов и трансформаторов, а также 10 распределительных устройств.

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – БРК, Банк) открыл финансирование проекта строительства солнечной электростанции «Жылга» мощностью 20 МВт в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (далее – Проект). Стоимость Проекта составляет 13,2 млрд тенге, БРК предоставляет займ в сумме 9,05 млрд тенге сроком на 8 лет ТОО «EcoProTech-Astana» (ЭкоПроТек-Астана). Участие заемщика в финансировании Проекта составит до 4,2 млрд тенге передает zakon.kz.

Строительство электростанции, которое планируется завершить до конца текущего года, предусматривает установку свыше 77 тыс. фотоэлекрических модулей, 10 инверторов и трансформаторов, а также 10 распределительных устройств.

«Финансирование проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является одним из направлений деятельности БРК, поскольку соответствует мандату Банка в части содействия развитию производственной инфраструктуры. Ранее, за последние два года, Банк открыл финансирование двух проектов в сфере ВИЭ на сумму 35,5 млрд тенге. Проект строительства солнечной электростанции в ЮКО примечателен тем, что это первый проект, который финансируется Банком с использованием такого инструмента, как проектное финансирование. Будущие денежные потоки от реализации Проекта гарантированы Расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии – дочерней организацией АО «KEGOC», - отметила старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Айжан Битебаева.

«На сегодня около 80% электроэнергии в Казахстане производится в северной части страны, неподалеку от угольных месторождений. Там же используется основная часть этой энергии. При этом на юге потребление электроэнергии почти вдвое превышает производство. При выборе места размещения солнечной электростанции учитывались два основных фактора: потенциал солнечной радиации и возможность технологического присоединения к электрическим сетям, расположенным вблизи производственной площадки. По результатам предпроектных исследований нами было определено место строительства солнечной электростанции вблизи поселка Жылга Сарыагашского района Южно-Казахстанской области», - подчеркнул, в свою очередь, генеральный директор ТОО «ЭкоПроТек-Астана» Назир Темиров.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Единственным учредителем ТОО «EcoProTech – Astana» (ЭкоПроТек-Астана) является DERA GmbH (Германия). Основная деятельность DERA GmbH - развитие и управление проектами в секторе возобновляемой энергии.

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