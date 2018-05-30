Что казахстанцы знают о клещах и боятся ли они их

56% опрошенных жителей Астаны, Алматы и Алматинской области испытывают страх перед клещами.

В Казахстане начался эпидемиологический сезон клещевого энцефалита, который продлится до сентября с максимальной активностью клещей в первую половину июня. Поскольку в Казахстане эндемичными по клещевому энцефалиту являются Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская области, город Алматы и его окрестности информационно - аналитический центр (далее- ИАЦ) СК «Kompetenz» провел массовое исследование с целью определить - что знают о клещах жители Астаны, Алматы и Алматинской области и какие меры профилактики они предпринимают, передает Zakon.kz.

Всего в опросе приняли участие почти 1800 жителей Астаны, Алматы и Алматинской области. 55% респондентов – мужчины, 45% - женщины. Участникам опроса предлагалось ответить вопросы: "Считаете ли вы клещей опасными для вас? Какой период, по вашему мнению, является самым опасным – в плане возможности быть укушенным клещом? Выезжаете ли вы на природу в период с апреля по сентябрь? Что вы знаете о вакцинации против клещевого энцефалита? Используете ли вы защитные меры? Если вы выезжаете на природу в период с апреля по сентябрь, выясняете ли вы заранее были ли произведены дезинсекционные мероприятия? Что вы будете делать, в случае если вас укусит клещ?





56% опрошенных жителей Астаны, Алматы и Алматинской области испытывают страх перед клещами, поэтому из них 24% не выезжают на природу в опасный сезон, а также ведут себя осторожно в парках и скверах. 24% респондентов не боятся клещей и со спокойным сердцем выезжают на природу. 9% ответили, что не боятся, потому что все время проводят в офисе, но испытывают страх за своих близких, в том числе детей.

Только 8,7% участников опроса знают о том, что существует вакцинация, 4,2% ставят вакцину и ведут активный образ жизни. 4% используют репелленты, которые отпугивают клещей. Репелленты наносятся на одежду и открытые участки тела в виде круговых полос вокруг коленей, щиколоток и груди. Клещ, избегая контакта с репеллентом, начинает ползти в противоположную сторону.

19% участников опроса правильно определили эпидемиологический сезон клещевого энцефалита, который согласно данным главного государственного санитарного врача республики начался в апреле и продлится до сентября с максимальной активностью клещей в первой половине июня.

Только 7,9% опрошенных перед поездкой за город заранее выясняют, о том проводились ли дезинсекционные мероприятия в месте планируемого отдыха. Такой подход безусловно является правильным.

Только 18% смогли четко и правильно рассказать о том, как надо поступить в случае укуса клеща и знают о том, что если укусу подвергся непривитый человек, то крайне важно оперативно обратиться за медицинской помощью в больницу, где пострадавшему в качестве экстренной профилактики обязательно назначают иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита. Причем препарат будет эффективен только в том случае, если вводится в организм в течение 72 часов после укуса. В целом же в случае заболевания курс лечения будет зависеть от форм проявления заболеваний и их тяжести и может продлиться от одного до нескольких месяцев.

В целом по Казахстану в 2017 году с укусами клещей в медицинские организации обратились 11 482 человек, из них 10 793 (93,9%) получили профилактическое лечение иммуноглобулином. Зарегистрировано 33 случая клещевого энцефалита с показателем 0,19 на 100 тысяч населения, в сравнении по территориям наибольшее число поздних обращений лиц с укусами клещей за медицинской помощью отмечено в Восточно-Казахстанской области (43,5%).

В этом году официально зарегистрированных фактов заболевания клещевым энцефалитом еще не было. По данным Департамента охраны общественно здоровья Восточно-Казахстанской области только в начале мая в медицинские организации области по поводу укусов клещей обратились 782 человека, из них 45,5% подверглись укусу клеща на территориях дачных участков, 40,4% – при выезде на природу, 7,1% жителей клещи покусали в черте населенного пункта – во дворе, огороде и так далее.

Укусы клещей опасны развитием таких тяжелых и опасных заболеваний, как конго-крымская гемморагическая лихорадка, клещевой энцефалит, клещевой эрлихиоз и др. Именно поэтому в целях недопущения заражения клещевым энцефалитом необходимо соблюдение мер профилактики, такие как это использование приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей и отпугивающих средств – репеллентов. В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо в наиболее ранние сроки, обращаться в пункты серопрофилактики, где осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!