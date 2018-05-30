В Казахстане планируют создать фонд для финансирования прорывных военных идей

В задачи фонда будет входить развитие экспорта военной продукции, привлечение инвесторов и трансферт технологий.

Фонд развития оборонно-промышленного комплекса предлагает создать в Казахстане министерство оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП), сообщил глава ведомства Бейбут Атамкулов, выступая на пленарном заседании мажилиса, передает Спутник.

"В целях экономических мер развития оборонно-промышленного комплекса предлагается создать Фонд развития оборонно-промышленного комплекса для единого подхода к финансированию прорывных идей среди субъектов квазигосударственного и частного секторов", — сказал Атамкулов.

Он пояснил, что финансовая политика институтов развития и банков второго уровня не предусматривает финансирование производства оружия и военной техники.

"Кроме того, с помощью фонда предполагается увеличить экспорт продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса, привлекать инвесторов и современные технологии, а также заключать контракты с иностранными компаниями, в том числе по трансферту технологий. Все эти факторы позволят оздоровить финансовое состояние предприятий оборонно-промышленного комплекса", — считает министр.

В целях освобождения силовых ведомств от несвойственных им функций также предлагается передать в МОАП право по распоряжению неиспользуемым военным имуществом и неиспользуемым вооружением и военной техникой специальных государственных и правоохранительных органов.

"Право распоряжения заключается в передачи указанного имущества организациям оборонно-промышленного комплекса на модернизацию, разработку новых типов вооружений и военной техники и в случае отсутствия такой необходимости передача его на реализацию с условием его экспорта и возможности ремонта и модернизации в организациях оборонно-промышленного комплекса, а также на переработку и ликвидацию", — заключил Атамкулов.

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