Во сколько обойдется строительство плотины между Казахстаном и Китаем

Финансирование будет осуществляется сторонами солидарно, в равной степени.

На пленарном заседании Мажилиса парламента депутаты одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос», сообщает Zakon.kz.

«Общая смета проекта 11,7 млрд тенге. Финансирование будет осуществляется сторонами солидарно. В этом году нам выделили 3,8 млрд. Срок строительства 3 года, за этот период мы должны завершить строительство», - сообщил Министр МВД Калмуханбет Касымов.

По словам министра после принятия ратификации, перед началом строительства, будет создан курирующий комитет, куда войдут представители Китая и Казахстана.

«Во время разработки законопроекта участвовали как представители китайской стороны, так, и с нашей. Все нормативы, которые предусмотрены законодательствами двух стран, учтены. Проект прошел экспертизу. Мы передали техническую документацию китайской стороне, теперь они проходят экспертизу. Все нормативы с китайской стороны предусмотрены законами КНР, с нашей стороны нашими нормативами. Принципиальных разногласий в технических стандартах по проекту нет, он разработан согласованно», - сообщил вице-министр национальной экономики РК Каирбек Ускенбаев.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в строительстве совместной селезащитной плотины «Чукурбулак» на реке Хоргос было подписано 8 июня 2017 года в Акорде в присутствии Президента РК Нурсултана Назарбаева и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!