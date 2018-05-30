В соответствии с пунктом 3 статьи 403 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» в целях обеспечения взаимодействия Министерства финансов Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан Министр финансов Республики Казахстан и Председатель Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила взаимодействия Министерства финансов Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан в целях соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан, обмена информацией, в том числе в электронной форме, а также перечень сведений в рамках такого обмена.

Обмен сообщениями между участниками информационного взаимодействия осуществляется посредством электронных сообщений формата XML с использованием транспортной системы ФАСТИ в качестве защищенной информационной среды передачи данных, в которой для защиты информации используется программное средство криптографической защиты информации «Тумар-CSP» и регистрационные свидетельства, выпущенные в удостоверяющем центре КЦМР.

Транспортная система ФАСТИ позволяет решать следующие задачи:

обеспечение гарантированной доставки информации;

авторство и неотказуемость передаваемой информации;

криптографическая защита информации.

Обмен сообщениями с использованием ФАСТИ для Комитета производится на безвозмездной основе в соответствии со статьей 70-1 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и дополнительным соглашением от 1 июня 2017 года № 7/309НБ/7/17-15 к Соглашению от 20 сентября 2002 года № 368 «Об оплате Национальным Банком Республики Казахстан услуг по осуществлению платежей и переводов денег и иных услуг, предоставляемых Министерству финансов Республики Казахстан, Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее - Соглашение).

Адреса ФАСТИ, используемые при обмене сообщениями между государственными органами, определяются Соглашением и сообщаются в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения настоящих Правил.

В случае изменения адреса ФАСТИ государственных органов изменения в письменном виде доводятся до их сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об изменении адреса с указанием планируемой даты изменения адреса.

Используемые в текстовом блоке сообщений буквенно-цифровые символы описаны в приложении 3 к Правилам.

Обмен сообщениями между участниками информационного взаимодействия осуществляется по декларациям на товары, сформированным согласно Инструкции о порядке формирования данных таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств-членов Таможенного союза, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 837 «Об Инструкции о порядке формирования данных таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза».

Национальный Банк в рабочие дни 3 (три) раза в день, при наличии информации по контрактам с учетным номером контракта, полученной от уполномоченных банков и территориальных филиалов Национального Банка, направляет сообщения согласно приложению 2 к настоящим Правилам на адрес ФАСТИ Комитета.

Комитет в течение 1 (одного) рабочего дня после получения сообщения от Национального Банка загружает информацию по контрактам с учетным номером контракта в справочник учетных номеров контрактов в ИС Комитета.

Комитет ежемесячно в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, направляет сообщение согласно приложению 1 к Правилам, на адрес ФАСТИ Национального Банка информацию:

о движении товаров по контрактам с учетным номером контракта;

об изменении сведений по ранее направленной информации за отчетный месяц.

Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после получения сообщения от Комитета проводит логический контроль сообщения согласно приложению 1 к настоящим Правилам. В случае прохождения сообщением логического контроля осуществляется загрузка в БД АИП «ЭИВК» не содержащей ошибок информации, указанной в пункте 17 настоящих Правил.

Национальным Банком в адрес Комитета в течение 1 (одного) рабочего дня после получения сообщения от Комитета направляются ответные сообщения:

1) в случае отсутствия ошибок - с подтверждением об успешной загрузке по форме, согласно приложению 4 к Правилам;

2) при наличии ошибок - со списком ошибок по форме, согласно приложению 5 к Правилам.

Работники Комитета, владеющие регистрационными свидетельствами, выпущенными КЦМР, имеют возможность просматривать на веб-портале Национального Банка информацию, направленную Комитетом и загруженную в АИП «ЭИВК». Инструкция по началу работы с веб-порталом Национального Банка и руководство пользователя размещены на веб-портале Национального Банка http://nbportal.nationalbank.kz.

Об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в перечень таможенных процедур, учитываемых в статистике внешней торговли в качестве экспорта или импорта Комитет информирует Национальный Банк в письменном виде, в течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения таких изменений и (или) дополнений.

Совместный приказ вступает в силу со дня подписания его последним из руководителей государственного органа.