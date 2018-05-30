Как функционируют кабинеты учебно-методического совета в Казахстане

Республиканская учебно-методическая комиссия и совет, а так же учебно-методические центры разделены по направлениям.

Депутат Нуркина Айгуль задалась вопросом, как функционируют методические кабинеты учебно-методического совета. Свой вопрос она озвучила выступая на пленарном заседании мажилиса, сообщает Zakon.kz.

В законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об образовании» (первое чтение) предполагается создание отраслевых учебно-методических объединений и учебно-методического совета.

В данный момент в образовательных учреждениях руководство и координация над учебно-методическим и научно методическим работами возложены на методические кабинеты областных управлений образования.

«Как функционируют методические кабинеты учебно-методического совета?» - спросила она.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на ее вопрос.

«Республиканская учебно-методическая комиссия и совет, а так же учебно-методические центры разделены по направлениям. Мы проделываем работу одной большой системой на протяжении 15-20 лет. С помощью данной системы внедряем новые методические открытия, программы, пилотные проекты, новые методики, продумываем, смотрим, пилотируем, проверяем, собираем отзывы. После, областные методические кабинеты продолжают работать над вводом, контролем, объяснением (разъяснением) данных проработок. На протяжении 15 лет функционируют две системы. Мы лишь утверждаем статус и уровень республиканских учебно-методических советов и их центров на законодательном уровне», - сказал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!