Столичные врачи рассказали о состоянии мальчика с подозрением на менингит

Состояние пациента медики оценивают как стабильное.

Врачи городской детской инфекционной больницы рассказали о состоянии трехлетнего мальчика, который был госпитализирован 29 мая с подозрением на менингококковую инфекцию, передает корреспондент Today.kz.

Как сообщила заместитель главврача по медицинской части Ольга Пушкарева, состояние пациента медики оценивают как стабильное.

"Ребенок получает лечение согласно клиническим протоколам диагностики. При поступлении ему был проведен бактериологический забор спинномозговой жидкости. На данный момент идет классическое определение с дальнейшим подтверждением диагноза референс-лабораторией менингококковой инфекции Астаны. Не установлено, что у ребенка был контакт с подтвержденным случаем менингококковой инфекции", – сообщила Пушкарева.

Она отметила, что с начала 2018 года это первый случай, связанный с подозрением на менингит у ребенка в Астане.

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