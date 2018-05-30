Лыжница сломала ногу, катаясь в районе алматинской космостанции

Пострадавшей наложили шину, спустили к спецмашине и передали медикам.

Спасатели Службы «109» Алматы эвакуировали девушку, пострадавшую в горах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы».

По данным ведомства, сегодня, 30 мая, в 7.24 часов поступил звонок на номер «109». Сообщалось, что требуется помощь спасателей девушке, получившей травму в районе Космостанции.

"К месту вызова был направлен экипаж спасателей с необходимым снаряжением. По прибытию на место, на перевале Жосалы-Кезень была найдена девушка, 1987 года рождения, с открытым переломом ноги", - сообщили в Службе спасения.

Пострадавшая со спутником каталась на лыжах, и повредила ногу, после чего самостоятельно передвигаться уже не смогла. Спасатели оказали первую медицинскую помощь, наложили шину и при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшую до аварийно-спасательного автомобиля, после чего транспортировали её до БАО, где их ожидала бригада «103».

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