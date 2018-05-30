Желающая выйти замуж казахстанка в третий раз увезла детей в Сирию

Женщина увезла детей после смерти мужа, последователя радикального ислама.

Маленькую казахстанку и ее брата тайком увезли в Сирию. Родственники на протяжении трех лет безуспешно пытаются найти маленькую Айшу. К поиску малышки подключилась программа "Жди меня. Казахстан".

Как рассказала тетя девочки Ляйля Габдулина, бывшая жена младшего брата увезла племянницу после развода в Жезказган, где повторно вышла замуж за последователя радикального ислама. После его смерти увезла Айшу в Сирию, в зону боевых действий, желая выйти замуж в третий раз.

«Везде мне ответ пришел, что она уехала, а сейчас там война. Мне ничего не сказали, уехали. Вдруг там с ней, что-то случится, маленький ребенок там. Там же у них свои законы», - не сдерживая слезы, говорит тетя девочки.

Родные переживают за жизнь маленькой племянницы и не представляют, как сейчас живет ребенок.

«Я уверена в том, что мы ее найдем. Я и готова и второго ее ребенка взять. Главное, чтобы она к нам вернулась. Айжан, возвращайся на родину с детьми»,- сказала Габдулина.

Родственники Айшы не теряют надежды, они верят, что девочку найдут и вернут в семью. Они будут рады принять ребенка невестки от второго брака, мальчика которого она тоже увезла с собой.

«Министерство образования и науки выделило около 200 млн тенге на грантовое финансирование для проведения реабилитационной работы в отношении женщин и детей, вернувшихся из зон боевых действий. На сегодняшний день в Казахстан за два с небольшим года вернулось 78 несовершеннолетних детей», - сообщил глава РОО «Контртеррористический комитет РК» Аманжол Уразбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!