Суд Брюсселя снял арест с активов Нацфонда на 21,5 млрд долларов

Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда РК на сумму около 21,5 млрд долларов США, который по заявлению Казахстана был получен путем обмана, и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 млн долларов возможно в английских судах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство юстиции РК.

«Это очередная из серии неудачных попыток двух молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати, которые начали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали 4 млрд долларов США от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено 500 млн долларов США. 199 млн долларов США из этих средств связаны с якобы затратами на строительство газоперерабатывающего завода», - напомнили в Минюсте.

Позже, через документы, полученные в США через отдельную судебную процедуру, Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.

«Несмотря на то, что шведские суды не отменили арбитражное решение и даже не рассмотрели по существу факт мошенничества, Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства, заключив в июне прошлого года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества и, следовательно, назначил слушания по существу мошенничества на октябрь 2018 года», - отмечается в сообщении.

После чего Стати начали беспрецедентную кампанию по принудительному исполнению в семи странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду на сумму более 22 млрд долларов США, что намного превышает их претензии.

Как указывается, бельгийский суд пошатнул стратегию Стати, постановив, что временный арест должен ограничиться только суммой требований и издержек Стати, а именно 530 млн долларов США, что приводит к снятию ареста с активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана на сумму почти 21,5 млрд долларов США. Кроме того, бельгийский суд постановил, что именно английские суды должны решить вопрос о наличии основания для замораживания.

В ведомстве отметили, что Казахстан и Национальный банк Казахстана предпримут соответствующие действия в Англии для снятия ареста с оставшейся части замороженных средств.

«Стратегия Стати, направленная на увеличение средств для заморозки и охвата при этом третьих лиц, дала трещину. Стратегия Стати была изначально нацелена на оказание давления на страну», - считает министр юстиции РК Марат Бекетаев.

В ведомстве заметили, что бельгийское решение вышло через неделю после того, как Стати потерпели крупное поражение в Англии, когда им не удалось прекратить судебное разбирательство, в котором будут рассмотрены доказательства мошенничества.

Стати начали судебные разбирательства в Англии для получения ареста на казахстанские активы. Однако, когда доказательствами мошенничества заинтересовался суд, они сделали безуспешную попытку прекратить дело, а на прошлой неделе попытались отложить судебное разбирательство, заявив, что теперь им придется представлять себя самих, поскольку их адвокаты King and Spalding перестали представлять их интересы несколькими днями ранее.

Лондонский суд вместо этого постановил, что судебное разбирательство должно продолжиться в октябре и присудил Казахстану значительные судебные издержки.

«Схема Стати рушится перед их глазами. Независимо от того, что делают Стати, они больше не могут скрывать правду», - заключил М.Бекетаев.