Нигматулин отчитал вице-министра труда и соцзащиты населения РК

Спикера Мажилиса интересовал вопрос – почему профильное министерство не может правильно спрогнозировать конъюнктуру рынка труда.

Работа министерства труда и социальной защиты населения РК подверглась серьезной критике в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, где рассматривался законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об образовании», передает Zakon.kz.

В своем выступлении, депутат Мажилиса Ирина Унжакова обратила внимание на то, что несмотря на значительное количество колледжей и реализацию специальных государственных программ, дефицит квалифицированной рабочей силы остается одной из главных проблем на казахстанском рынке труда.

«Есть основания полагать, что неразвитость системы отслеживания конъюнктуры на рынке труда, оценки потребностей в рабочих кадрах создает серьезные затруднения в формировании государственного заказа на профессионально-техническую подготовку. И в связи с этим у меня вопрос к представителю министерства труда и социальной защиты. Скажите, пожалуйста, как и когда ваше министерство планирует все-таки создать национальную систему прогнозирования потребности в квалифицированной рабочей силе», – задала вопрос И. Унжакова.

На это вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев ответил, что при министерстве функционирует институт трудовых ресурсов. И в рамках этого института данное прогнозирование уже ведется.

«У нас есть полный анализ. Мы примерно до 2025 года четко знаем, какие профессии будут востребованы, а какие профессии потихоньку у нас отойдут. Поскольку идет определенная цифровизация и модернизация экономики страны. И мы в последние 2 года уже вместе с министерством образования и науки очень тесно работаем в плане того, что все образовательные программы и государственные заказы идут именно на основании этих прогнозов, и на основании запросов работодателей на специалистов. Кроме этого прогнозирования, мы еще проводим каждый год опросы наших предприятий, в которых они нам четко говорят, какие специалисты нужны для их деятельности по всем сферам экономики. Ежегодно мы опрашиваем около 8 тысяч предприятий по стране, и видим, что особенно большая потребность в специалистах, которые учатся по техническому профессиональному образованию», – сообщил Н. Альтаев.

Однако спикера Мажилиса такой ответ не устроил. Прежде всего, он отметил, что конъюнктуру рынка труда с учетом прогноза развития отраслей экономики, определяет не Минобразования. А потому министерству труда и социальной защиты населения, наверное, нужно более тесно сотрудничать с Минэкономразвития, с Мининдустрии и Минсельсхозом. Ведь представители профильного министерства должны знать точки экономического роста и четко представлять, какая потребность в трудовых ресурсах в том или ином регионе. Пока же, несмотря на достаточное количество колледжей и различных государственных программ по подготовке квалифицированных кадров, эти проблемы не решаются из года в год.

«Как она (эта работа) ведется? Вопрос был конкретный: какие сроки? Если бы вы сейчас сказали, что имеем дорожную карту совместно с Мининдустрии и с регионами, что она у нас презентована на таком-то сайте и каждый может зайти и посмотреть: электросварщиков нам нужно в Темиртау столько-то, в сельском хозяйстве столько-то. Сейчас ваш ответ, он знаете ли, такой формальный – с министерством образования тесно работаем», – сказал Н. Нигматулин.

На это Н. Альтаев ответил, что все это есть на сайте www.enbek.kz – электронная биржа труда. И там есть все специальности, какие востребованы по городам, по регионам.

«Не об этом речь. Как вы формируете с учетом конъюктуры рынка этот материал, который вы потом вывешиваете на этот сайт? Вот в чем вопрос. Видение министерства есть?» – задал спикер следующий вопрос.

Дав утвердительный ответ, Альтаев предложил предоставить депутату Унжаковой подробную справку, чтобы можно было увидеть, как проводится прогнозирование.

«Вам надо самим понять, что нужно стране. Нам нужно иметь четкий план. Вы должны знать конъюнктуру рынка. Понимаете о чем речь? Вы, как вице-министр, курирующий эти вопросы, сами должны представлять какую работу вам нужно проделать. А справку предоставите – это вы уже умеете делать», – заключил Н. Нигматулин.

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