Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Крупную партию поддельного порошка Ariel выявили в Алматинской области

Контрафактность товара можно определить даже по внешним признакам.

Фото : Служба экономических расследований ДГД области30 мая 2018, 13:34

Крупную партию поддельного стирального порошка выявили в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Службу экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области

По данным ведомства, сотрудниками службы экономических расследований ДГД по Алматинской области выявлена контрафактная продукция стирального порошка в значительных объемах.

В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 222 ч.1 УК РК (незаконное использование товарного знака).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты