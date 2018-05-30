Крупную партию поддельного порошка Ariel выявили в Алматинской области
Контрафактность товара можно определить даже по внешним признакам.
Фото : Служба экономических расследований ДГД области30 мая 2018, 13:34
Крупную партию поддельного стирального порошка выявили в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Службу экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области
По данным ведомства, сотрудниками службы экономических расследований ДГД по Алматинской области выявлена контрафактная продукция стирального порошка в значительных объемах.
В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 222 ч.1 УК РК (незаконное использование товарного знака).
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