Поправки по вопросам венчурного финансирования одобрил Мажилис

Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рискового (венчурного) финансирования», передает Zakon.kz.

«Законопроект разработан в целях повышения инновационной активности, стимулирования развития и функционирования рынка частного венчурного капитала путем внедрения системного законодательного регулирования отношений, связанных с венчурным финансированием», - сказал депутат Татьяна Яковлева, представляя документ.

Она напомнила, что законопроект концептуально одобрен 23 мая 2018 мая на пленарном заседании Мажилиса Парламента в первом чтении. Поступившие предложения были обсуждены на заседаниях 6 рабочих групп с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств и НПО.

«В целях совершенствования отдельных норм законопроекта в ходе заседаний рабочих группы были приняты следующие поправки - в части внедрения новых договорных конструкций и инструментов в сфере венчурного финансирования уточняются особенности договоров, заключаемых с целью венчурного финансирования, порядок заключения опционного договора, а также соглашение о предоставлении опциона на заключение договора и правовое положение венчурного фонда и венчурного управляющего, о чем было бурное обсуждение при первом рассмотрение законопроекта», - рассказала депутат.

Также, по ее словам, учтены замечания и пожелания депутатов, в частности, доработаны по поправкам касательно государственного аудита и финансового контроля, предоставление и реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности, которая исключена из Предпринимательского кодекса и перенесена в Бюджетный кодекс.

Кроме того, были приняты поправки в части деятельности международного технологического парка «Астана хаб», вводятся новые понятия - международный технологический парк «Астана хаб» и акселерация участников международного технологического парка. Устанавливаются компетенции правительства по деятельности технопарка. Определяются функции уполномоченного органа в сфере информатизации по разработке и утверждению правил деятельности и координации технопарка.

Устанавливается порядок предоставления визовой и трудовой поддержки технопарка «Астана хаб».

«Определяются механизмы финансирования через государственное задание и определяются функции деятельности технопарка. От всех комитетов мажилиса представлены положительные заключения», - заключила Т.Яковлева.

В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что это очень важный законопроект.

«Мы тем самым по поручению главы государства создаем законодательную основу для развития венчурного финансирования. Это позволит совершенствовать систему государственной поддержки и инновационной деятельности и что немаловажно, в соответствии с этим законом теперь государство становится партнером частного сектора при развитии венчурного капитала. Вместе с тем создаются дополнительные возможности для реализации индустриально-инновационных проектов в секторах нашей экономики», - сказал он.

По словам спикера, все эти даст мультипликативный эффект, необходимый экономике страны на данном этапе для развития приоритетных направлений, которые определены как индустриально-инновационные.

«Я думаю, это очень важный шаг, у правительства теперь есть законодательная основа для развития инновационно-индустриального развития в стране», - заключил Н.Нигматулин.