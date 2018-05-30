Н.Нигматулин: Инициированные депутатами законы направлены на защиту интересов населения

Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутатами одобрен ряд законопроектов, инициированных парламентариями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Так, в I чтении «добро» мажилисменов получили законодательные изменения в Закон «Об образовании». Во II чтении депутаты одобрили поправки относительно газа и газоснабжения, а также законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Очень важно, что все эти законопроекты объединяет то, что они направлены на защиту интересов наших граждан», - сказал, подводя итоги работы, Спикер Мажилиса Н.Нигматулин.

При этом, говоря о законодательных мерах защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, Председатель Мажилиса отметил:- Если раньше в воспитании ребенка немалую роль играли улица и двор, то сейчас - телевизор, интернет и социальные сети. И те нормы, которые разработали депутаты Мажилиса, защищая детей от информации, которая причиняет вред их психике и нравственности, полагаю, своевременны и во многом будут способствовать становлению здорового поколения. Для наших детей чистая информационная среда важна не менее, чем чистая окружающая среда.

Поправки депутатов относительно газа и газоснабжения направлены, по словам Председателя Мажилиса, на стимулирование производителей увеличить производство сниженного газа, который крайне необходим как в промышленной, так и в социальной сфере, в том числе и для населения.