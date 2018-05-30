Нигматулин: Закон о венчурном финансировании повысит инвестиционную активность

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили во втором чтении законодательные поправки по вопросам венчурного финансирования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив важность одобренного законопроекта, Спикер Мажилиса подчеркнул, что тем самым по поручению главы государства создана законодательная основа для развития венчурного финансирования.

«Это позволит совершенствовать систему государственной поддержки инновационной деятельности. И что немаловажно - в соответствии с этим законом, государство становится партнером частного сектора при развитии рынка венчурного капитала», - сказал Н.Нигматулин.

По словам Председателя Мажилиса, создаются дополнительные возможности для реализации индустриально-инновационных проектов в приоритетных секторах, что, безусловно, даст мультипликативный эффект, необходимый на данном этапе для дальнейшего развития экономики страны в целом.

Законопроектом в том числе уточняются особенности договоров, заключаемых в целях венчурного финансирования, правовое положение венчурного фонда и венчурного управляющего. Вводятся новые понятия международный технологический парк «Астана Хаб» и «акселерация участников международного технологического парка «Астана Хаб».

Определяются функции уполномоченного органа в сфере информатизации по разработке и утверждению правил деятельности международного технологического парка «Астана Хаб».