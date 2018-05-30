Как с помощью "Ураганов" штрафуют нарушителей ПДД с иностранными номерами

Несмотря на проводимую работу, в ведомстве пояснили, заключение соглашений по обмену базами данных об административных правонарушениях с Кыргызстаном и Республикой Беларусь, как это было сделано ранее с Россией, не рассматривается.

В Министерстве внутренних дел РК рассказали, как привлекают к ответственности нарушителей ПДД с иностранными номерами, передает zakon.kz.

"В случае фиксации нарушения Правил дорожного движения специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерными знаками, из-за отсутствия регистрационных данных их владельцев, выносятся предписания о необходимости уплаты штрафа на неустановленное лицо, которые в последующем вносятся в АПК "Автоураган", - ответили в ведомстве на официальный запрос.

Далее, если системой "Автоураган", либо постами "Рубеж", распознаются автомобили, на которые выписаны предписания о необходимости уплаты штрафа, такие транспортные средства останавливаются и их владельцу вручается уведомление о совершении административного правонарушения. В заключении в МВД уточнили, что вопросы заключения соглашения по обмену базами данных об административных правонарушениях с Кыргызстаном и Республикой Беларусь не рассматриваются.

Сегодня в 11 регионах республики используются 92 аппаратно-программных комплекса "Автоураган" (Акмолинская – 1, Актюбинская – 2, Алматинская область – 22, Атырауская – 3, Жамбылская – 34, Костанайская область – 8, Павлодарская область – 10, Карагандиская – 2, Кызылординская – 2, ЮКО - 2), с помощью которых имеется возможность привлекать автовладельцев с иностранными номерами к административной ответственности.

21 мая сообщалось, нарушителей ПДД с иностранными номерами стали штрафовать в Казахстане. К административной ответственности автовладельцев привлекают с помощью системы "Автоураган".

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