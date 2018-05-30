20 IT-классов откроют в школах Актюбинской области

Первые три IT-класса были открыты в средних школах №9, №21 и №55 г. Актобе.

В рамках реализации поручений Главы государства, направленных на развитие цифровизации, в Актюбинской области продолжается работа по внедрению цифровых технологий во все сферы экономики и жизнедеятельности населения передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Так, в среду, 30 мая, в СШ №56 города Актобе в рамках проекта партии «Нур Отан» состоялось открытие очередного ІТ-класса. С работой цифрового кабинета ознакомился аким области Бердыбек Сапарбаев.

- Поручение Президента нашей страны по обеспечению компьютерами и Интернетом школ города Актобе практически полностью выполнено. В некоторых сельских и пригородных школах есть проблема низкой скорости Интернета, но этот вопрос до начала нового учебного года во многих местах решим. Благодаря программе «Цифровой Казахстан» в регионе реализуется множество проектов. В первую очередь они направлены на повышение качества предоставления услуг населению, - сказал аким области.

Он отметил, что в 2018 году в регионе реализуется масштабный проект «Бакытты бала». Одним из направлений проекта является «Детский IT мир», которое предполагает оснащение интерактивным оборудованием образовательных учреждений области.

- В частности, выделены средства на открытие в Актобе и во всех районах области центров робототехники. Главное – вызвать заинтересованность детей к высокоинтеллектуальным технологиям. В этом случае поручение Президента выполним качественно, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Отметим, школьники могут проходить обучение в ІТ-классе и в летнее время. Под руководством квалифицированных педагогов дети освоят программы 3D-моделирования, архитектуры, дизайна, анимации, программирования и создания web-сайтов. Все образовательные программы ІТ-класса соответствуют международным стандартам.

Всего в рамках проекта партии «Нур Отан» в Актюбинской области в этом году будет открыто 20 IT-классов: восемь – в городских школах, двенадцать – в сельских. Первые три IT-класса были открыты в средних школах №9, №21 и №55 г. Актобе.

Цель проекта – повышение цифровой грамотности и формирование научно-творческих и исследовательских навыков молодого поколения казахстанцев в рамках поручений Главы государства и программы «Цифровой Казахстан».

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