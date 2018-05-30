Bek Air ищет свидетелей пьяного дебоша в самолете Шымкент - Астана

Уже были проведены очные ставки между старшим бортпроводником и обоими пассажирами.

Авиакомпания Bek Air ищет свидетелей пьяного дебоша, который произошел в самолете, летевшего рейсом Шымкент - Астана, передает Zakon.kz. Об этом говорится на официальной странице компании в Instagram.

«14 апреля два пассажира, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, во время полета неоднократно оскорбляли членов экипажа, а затем один из пассажиров нанес несколько ударов старшему бортпроводнику», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту заведено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося изучает линейный отдел полиции в аэропорту Астаны ДВД на транспорте.

Уже были проведены очные ставки между старшим бортпроводником и обоими пассажирами.

«Однако больше действий предпринято пока не было. Очные ставки не проводились с другими бортпроводниками и другими пассажирами, кто являлся свидетелем данного инцидента. В случае если вы путешествовали данным рейсом и готовы дать показания о фактах происшествия, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения. Благодарим за внимание и неравнодушие», - говорится в обращении авиакомпании.

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