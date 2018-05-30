Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Джип перевернулся на одном из перекрестков Алматы

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

Фото : zakon.kz30 мая 2018, 14:29

В Алматы на пересечении пр.Сейфуллина и ул.Майбороды перевернулся внедорожник, передает коhреспондент Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, Mitsubishi Pajero двигался по пр.Сейфуллина в южном направлении, и на перекрестке стал совершать левый поворот, не пропустив встречную Lada Priora. В итоге легковушка врезалась во внедорожник, и он перевернулся на бок.

На место происшествия вызвали "скорую", водителей обоих авто увезли в больницу для детального осмотра.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты