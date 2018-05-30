Джип перевернулся на одном из перекрестков Алматы

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

В Алматы на пересечении пр.Сейфуллина и ул.Майбороды перевернулся внедорожник, передает коhреспондент Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, Mitsubishi Pajero двигался по пр.Сейфуллина в южном направлении, и на перекрестке стал совершать левый поворот, не пропустив встречную Lada Priora. В итоге легковушка врезалась во внедорожник, и он перевернулся на бок.

На место происшествия вызвали "скорую", водителей обоих авто увезли в больницу для детального осмотра.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

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