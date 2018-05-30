Пожарные начали рейды по выявлению потенциальных поджигателей в лесу

По статистике, в 9 из 10 случаев лесных пожаров виновен человек.

Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности при работе и отдыхе в лесу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

Как отметили в ведомстве, в выходные дни количество пожаров в лесу достигает 40% от их общего числа за неделю. При этом до 93% всех загораний происходит в 10-километровой зоне вокруг населенных пунктов, наиболее посещаемой населением.

Большинство лесных пожаров возникает от костров, которые раскладываются для обогрева, приготовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто ради баловства. Особенно грешит этим отдыхающая на природе молодежь. Немало пожаров возникает и по вине курильщиков, бросающих в лесу не затушенные спички и окурки.

Также лесные пожары могут возникнуть и от других причин. Например, от тлеющего ружейного пыжа, выброшенных из окон поездов не затушенных окурков, от искр из выхлопных труб двигателей и т.п. Поэтому, находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения пожара от незначительного источника огня, особенно в сухое теплое и ветреное время. Так же в лесу строго запрещено разведение костров под кронами деревьев.

С наступлением пожароопасного периода 2018 года на территории Костанайской области зарегистрировано более 20 возгораний в лесах. В связи с этим, с начала сезона отдыха сотрудники областного ДЧС совместно с лесниками проводят профилактические рейды по предупреждению и выявлению нарушителей, не соблюдающих мер пожарной безопасности в лесных массивах.

При проведении рейдов в лесу сотрудниками ДЧС составлено 10 административных протоколов по ст. 367 КоАП РК «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» и ст. 410 ч.1 КоАП РК «Нарушение правил пожарной безопасности РК». При этом 7 правонарушителей отделались предупреждением, на 3 наложены денежные штрафы на общую сумму 192 400тенге.

Напомним, что штраф за разведение костра в лесу и даже разжигание углей в мангале составляет для физических лиц 10 МРП.

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