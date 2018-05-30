Провоз наличной валюты через границу

В период отпусков многие казахстанцы собираются на отдых за границу. Собирая чемодан, мы планируем: сколько денежных средств возьмем с собой в поездку, в какой валюте, наличными или использовать международные платежные карточки. Во избежание казусов при пересечении границы необходимо знать о нормах провоза, предупреждает Департамент государственных доходов по Павлодарской области.

Ввоз и вывоз наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений, при соблюдении требований таможенного законодательства стран ЕАЭС и Республики Казахстан.

Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США.

Сумма, превышающая в эквиваленте десять тысяч долларов США, подлежит обязательному таможенному декларированию, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС.

Таможенное декларирование осуществляется посредством подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму, с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

Необходимо запомнить следующие правила провоза через границу наличных денег:

1. Если вы едете в страны ЕАЭС, то никаких ограничений по ввозу и вывозу иностранной валюты не будет. Вы пройдете только пограничный контроль.

2. Если вы направляетесь в другие страны через границу любой из пяти стран ЕАЭС - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, то, согласно Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте десять тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

3. Преимуществом международных платежных карточек является отсутствие необходимости их декларирования при наличии на карточке любой суммы.

4. В разных странах существуют свои правила ввоза валюты, с которыми необходимо ознакомиться заблаговременно, для исключения проблем с законодательством иностранного государства.

За несоблюдение установленного порядка перемещения наличных денежных средств физическими лицами предусмотрена административная ответственность по статье 551 ч. 3 КоАП РК «Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах» так и уголовная ответственность по статье 234 УК РК «Экономическая контрабанда».