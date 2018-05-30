Защищающий детей от вредной информации законопроект одобрил мажилис
Законопроект одобрен во втором чтении.
Нижняя Палата на пленарном заседании одобрила проект Закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью", передаёт корреспондент Bnews.kz.
"Законопроект разработан в связи с необходимостью приоритетного обеспечения защиты прав ребенка в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, направленными на обеспечение информационной безопасности детей, в том числе закреплёнными в ратифицированной РК Конвенции ООН о правах ребёнка", - сказал депутат Мажилиса Парламента Бекболат Тлеухан, представляя поправки.
Всего предусматривается шесть категорий информационной продукции для детей, которой присваивается знак возрастной категории.
"Проектом закона вводятся специальные требования к распространению информационной продукции, предназначенной для детей, касающиеся нанесения знака возрастной категории на информационную продукцию, использования административных, технических, программных средств или иных способов ограничения доступа детей к информации, распространяемой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Интернет", - отметил мажилисмен.
"Актуальность принятия данного проекта закона объясняется особой уязвимостью детей, которые в условиях интенсивного развития новых информационных технологий в наибольшей степени подвержены негативному информационному воздействию", - добавил Тлеухан.
Напоним, что данный законопроект также был одобрен депутатами Мажилиса 27 декабря 2017 года в первом чтении.
Ранее председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил роль данного законопроекта.
"Если раньше в воспитании ребенка немалую роль играли улица и двор, то сейчас – телевизор, интернет и социальные сети. И те нормы, которые разработали депутаты Мажилиса, защищая детей от информации, которая причиняет вред их психике и нравственности, полагаю, своевременны и во многом будут способствовать становлению здорового поколения. Для наших детей чистая информационная среда важна не менее, чем чистая окружающая среда", - сказал Нурлан Нигматулин.
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