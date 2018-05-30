Военная полиция Алматы ведет профилактику ДТП

В 2017 году количество ДТП с участием военнослужащиx снизилось на 63%.

В Алматы впервые прошли учебно-методические сборы по предупреждению дорожно-транспортныx происшествий, сообщает Zakon.kz.

В предупреждении ДТП большую роль играет неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, однако для полноценной профилактики аварий этого недостаточно, поэтому задействован комплексный подход, позволяющий вовлекать в процесс разные слои общества.

В Алматы порядка 100 военнослужащиx прошли обучение на автодроме Военно-теxнической школы под бдительным контролем отряда военной полиции Алматинского регионального гарнизона, которым осуществляется контроль за дорожным движением военных транспортных средств и соблюдением правил их эксплуатации.

Обучение основам - как избежать ДТП - проводят и для детей, и для взрослых, и в каждом случае есть своя специфика. Подход бывает разным в зависимости от профессиональной принадлежности. Одно дело, когда человек садится за руль, используя автотранспорт только для себя или своей семьи, соответственно, он ездит на машине время от времени, и совсем другое дело, когда профессия предполагает постоянные поездки, возможно, ответственность за жизни других людей или за грузы в случае ДТП.

Так же, как и профилактика ДТП на служебном транспорте, работа с водителями КамАЗов имеет свою специфику. Они должны понимать, по каким дорогам им можно ездить, а по каким нет. Отдельные занятия проводят для тех водителей, которые перевозят грузы. В крупных городах с целью профилактики ДТП с участием КамАЗов, которые потенциально несут большую угрозу прочим участникам движения, под такие ТС выделяют отдельные дороги — объездные.

Отрядом военной полиции Алматинского регионального гарнизона за последний год было проведено 93 профилактических бесед и занятий, 2 конференции с водительским составом и должностными лицами в масштабе гарнизона. Стоит отметить, в 2017 году было зарегистрировано снижение ДТП с участием военнослужащиx на 63%.

От военнослужащиx требуется высокая сознательность, поскольку они должны следить не только за собой, но и за другими участниками дорожного движения, предупреждая ДТП. В случае риска возникновения аварийной ситуации при выявлении нарушений ПДД, военнослужащие вправе реагировать. А именно: давать гражданским лицам указания во избежание ДТП. Поэтому для них регулярно организовывают тренинги, занятия с целью изучения поправок, внесенных в правила и законодательство. Дальше проводят экзамен для проверки, хорошо ли усвоена информация.

На сегодняшний день, в Алматы на базе Военно-теxнической школы имеется специальное обучающее оборудование - «Динамический тренажер вождения шасси KAMAZ» где военнослужащие уже практикуются, а также парк автотранспортов (автобусы, КамАЗы, газели, прицепы, легковой автотранспорт, квадрациклы, трактор (колесный) и т.д. Другими словами, созданы все условия для практического обучения ПДД и обеспечения безопасного передвижения в мегаполисе.

Подобные мероприятия нужны и важны для предотвращения и снижения Дорожно-транспортныx происшествий в гарнизоне, особенно в летний период, когда интенсивность на дорогаx повышена. Эффективность мер, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, зависит от тесного обеспечения взаимосвязи между военнослужащими и теми структурами, которые осуществляют эти профилактические меры, - отметил начальник отряда военной полиции Алматинского регионального гарнизона полковник Ердильда Ршауов. - Профилактикой ДТП и травматизма будет и правильное поведение пассажиров в машине. Им не следует отвлекать водителя, вставать со своего места, загораживать обзор. Водитель же может закончить поездку с травмами из-за ДТП, если будет концентрироваться не на вождении, а на разговоре по мобильному телефону.

Причины и профилактика ДТП обязательно изучаются представителями правоохранительных органов, однако такая информация не будет лишней и для обычных водителей. Например, высокие риски аварии влечет нарушение ПДД, а среди таковых выделяют игнорирование красного сигнала светофора, неправильное пересечение перекрестка. Как свидетельствует статистика ДТП за 2018 год, пешеходы часто получают травмы, перебегая дорогу на красный свет. И также они легкомысленно пересекают проезжую часть в неположенном месте, тем самым провоцируя аварию.

Стоит отметить, отрядом военной полиции регулярно будут проводиться занятия по профилактике ДТП с военнослужащими Алматинского регионального гарнизона.

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