Помощника Лукашенко задержали за взятку

Его поймали с поличным при вымогательстве и получении взятки в двести тысяч долларов.

В Белоруссии задержали помощника президента страны — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что чиновника поймали с поличным при вымогательстве и получении взятки в двести тысяч долларов.

Оперативно розыскные мероприятия прошли по поручению главы государства.

В апреле Александр Лукашенко потребовал от чиновников работать так, чтобы люди в стране чувствовали, что власть "старается для них что-то сделать", чтобы в республике не произошли события по "армянскому сценарию".

Также президент заявил, что пощады чиновникам, совершившим коррупционные преступления, не будет.

"Лучше нищим, но на свободе, чем богатым — там (в местах лишения свободы — ред.)… Все на глазах у людей. Не думайте, что сложно вас вычислить и никто знать не будет", — предупредил Лукашенко.

В конце прошлого года он отмечал, что благодаря общим усилиям профильных служб коррупцию в стране удалось "обуздать", однако до полной победы над ней еще далеко.

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