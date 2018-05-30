В Костанае после потасовки на скейт-площадке будут установлены спецтаблички

Но в акимате уверены, что это не решит вопрос.

После потасовки женщин и подростка в Костанае, которые не могли поделить скейт-площадку, местные власти взяли дело в свои руки и в ближайшее время установят специальные таблички с возрастными ограничениями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей Тарасов, сейчас таблички изготавливаются.

«Уже готовы на русском. Как только будут готовы на казахском, сразу их установят, прикрепят эти таблички на каждое спортивное сооружение в парке»,- сообщил А. Тарасов.

Однако в ведомстве уверены, что и это может не решить вопрос, так как зачастую в таких вопросах большую роль играет человеческий фактор.

6 мая в социальных сетях появилось видео потасовки и словесной перепалки взрослых женщин и подростка, которые не разделили спортивную площадку в одном из парков Костаная. Позже была установлена личность женщины, которая использовала не только словесную брань по отношению к подростку, но и рукоприкладство.