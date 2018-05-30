Костанайца с семьей не выпустили за границу из-за ошибки тепловиков

В итоге с ГКП «КТЭК» было взыскано более 600 тыс тенге.

Костанаец обратился в суд с гражданским иском к ГКП «КТЭК». Из-за ошибки и халатности он с семьей не смог вылететь за границу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Из заявления следует, что при выезде за пределы РК на пропускном пункте пограничного контроля истца вместе с семьей не выпустили на основании ограничения, наложенного частным судебным исполнителем.

"Ранее Костанайский городской суд вынес судебный приказ о взыскании суммы долга за тепло в отношении истца. Как выяснилось, коммунальное учреждение из-за неверных сведений ошибочно подало в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании суммы за предоставленные услуги. Во исполнение данного судебного акта было наложено ограничение. Вследствие халатности, незаконным обращением ответчика в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, истцу был причинен материальный и моральный ущерб", - сказано в сообщении суда.

Суд частично удовлетворил требования истца. Он взыскал с ГКП «КТЭК» сумму причинённого ущерба в размере 132 080 тенге и компенсацию морального вреда 500 000 тенге.

Решение не вступило в законную силу.

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