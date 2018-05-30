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Расширение перронов в Алматы: снос частных домов не предусмотрен 

Также капитальный ремонт железнодорожного вокзала «Алматы-1» не отразится на ул.Перроная.

Фото : акимат Алматы30 мая 2018, 14:54

В Алматы снос частных домов в районе Нижней Пятилетки, в связи с расширением перронов не предусмотрен, сообщает Zakon.kz.

"По информации Управления архитектуры и градостроительства г.Алматы снос частных домов в районе Нижней Пятилетки, в связи с расширением перронов не предусмотрен, также капитальный ремонт железнодорожного вокзала «Алматы-1» не отразится на ул.Перроная", - говорится в ответе на запрос редакции.

16 апреля аким Алматы Бауыржан Байбек поручил городским службам пересмотреть схему организации движения транспорта перед вокзалом для удобства передвижения пешеходов, а также произвести благоустройство сквера на привокзальной площади и прилегающих к ней улиц.


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