Расширение перронов в Алматы: снос частных домов не предусмотрен
Также капитальный ремонт железнодорожного вокзала «Алматы-1» не отразится на ул.Перроная.
Фото : акимат Алматы30 мая 2018, 14:54
В Алматы снос частных домов в районе Нижней Пятилетки, в связи с расширением перронов не предусмотрен, сообщает Zakon.kz.
"По информации Управления архитектуры и градостроительства г.Алматы снос частных домов в районе Нижней Пятилетки, в связи с расширением перронов не предусмотрен, также капитальный ремонт железнодорожного вокзала «Алматы-1» не отразится на ул.Перроная", - говорится в ответе на запрос редакции.
16 апреля аким Алматы Бауыржан Байбек поручил городским службам пересмотреть схему организации движения транспорта перед вокзалом для удобства передвижения пешеходов, а также произвести благоустройство сквера на привокзальной площади и прилегающих к ней улиц.
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