В Минтруда и соцзащиты населения сравнили пособия на детей за 10 лет

Сегодня, в преддверии Дня защиты детей, в Министерстве труда и социальной защиты населения прошла пресс-конференция, где с информацией о социальном обеспечении семей с детьми в Казахстане выступили вице-министр Светлана Жакупова, заместитель директора департамента социальной помощи Балжан Баяхатова и руководитель управления адресной социальной помощи департамента социальной помощи Айнур Абдырахманова. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Открывая мероприятие, Светлана Жакупова отметила, что «за последние 10 лет размер пособия на рождение ребенка увеличился более, чем в 8 раз, с 16 380 тенге и до 142 947 тенге. По итогам 2017 года пособие на рождение ребенка получили 392,7 тыс. человек на сумму 34,7 млрд. тенге», - сказала вице-министр.

Вместе с тем, пособие по уходу за ребенком до одного года за последние 10 лет увеличилось в 4 раза и составило 20 195 тенге. Так, по итогам 2017 года пособие по уходу за ребенком до одного года получили более 145 тыс. чел. на сумму 32,4 млрд. тенге. На 1 мая 2018 года около 132 тыс. чел. получили поддержку на общую сумму 9,8 млрд. тенге.

Кроме того, Б.Баяхатова особо подчеркнула, что с 2008 года введены выплаты в случае наступления социальных рисков на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами. В 2017 году более 180 тыс. человек получили данный вид выплаты на сумму 62,6 млрд. тенге. Только на 1 мая 2018 года 68,5 тыс. человек получили 22,4 млрд. тенге.

Что касается пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года, то в 2017 году за счет средств ГФСС более 225 тыс. человек получили пособие на сумму 74,1 млрд. тенге. На сегодняшний день еще более 265 тыс.человек выплачена сумма 29,2 млрд. тенге.

Наряду с этим, отмечается положительная тенденция увеличения числа работающих женщин, что показывает увеличение количества получателей пособия по уходу за ребенком до одного года из средств ГФСС. Так, если в 2013 году данный вид пособий получили свыше 135 тысяч человек, то в 2017 году их общее количество составило порядка 225 тыс. человек.

Следует отметить, что с 2014 года введено субсидирование пенсионных взносов получателей выплат по уходу за ребенком до достижения им одного года.

«Из республиканского бюджета в 2017 году на индивидуальные пенсионные счета более 85 тысяч получателей социальной выплаты по уходу за ребенком до одного года из ГФСС было перечислено 4,4 млрд. тенге. На 1 мая 2018 года более 80 тыс. получателей получили 1,4 млрд. тенге», - отметила Б.Баяхатова.

Вместе с тем, подчеркнула, что сегодня многодетная семья является показателем эффективности государственной социальной политики. Государство поддерживает многодетных матерей, награждая их подвесками «Алтын алқа», «Күмісалқа», оказывает материальную помощь. Так, матери-героини получают пожизненную помощь в размере 6,4 МРП или 15 392 тенге. Следует подчеркнуть, что они имеют ряд налоговых льгот, такие как освобождение от налога на транспортные средства, госпошлин и др.

«Число родившихся за январь-март 2018 года составило 92,6 тыс. человек, что на 0,3% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,57 родившихся. При этом, количество семей в Казахстане превысило более 4 миллионов, коэффициент семейственности составляет - 3,5», - сказала Б.Баяхатова.

Спикер также отметила, что с 2010 года введено государственное пособие в размере 1,05 минимальной заработной платы родителям, опекунам и усыновителям, воспитывающим ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия. Так, в 2017 году более 77 тысяч семей получили данное пособие на сумму более 24 млрд. тенге. На 1 мая 2018 года еще более 79 тысяч человек получили выплату на сумму 9,5 млрд. тенге.