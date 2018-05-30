Фонд с участием ККМ обеспечил высокую доходность за счет успешных инвестиций

Данная сделка обеспечила Фонду полный возврат вложенных инвестиций в размере 20 млн долларов США.

Фонд с участием ККМ – CITIC Kazyna Investment Fund – осуществил частичный выход с высокой доходностью из проекта по производству упаковочной продукции компании Shandong Xinjufeng Technology Packaging.

Данная сделка обеспечила Фонду полный возврат вложенных инвестиций в размере 20 млн долларов США. При этом Фонд остался в числе акционеров компании с долей в 3,7% от общего количества акций.

Компания Shandong Xinjufeng Technology Packaging является ведущим производителем асептических упаковок в Китае, использующихся крупнейшими в мире производителями пищевой продукции. Компания планирует расширение производственных мощностей для обслуживания рынков Центральной Азии и России.

Как отметил Председатель Правления АО «ККМ» Аскар Достияров: «Обеспечение возврата вложенных инвестиций с сохранением возможности получения инвестиционного прироста по проекту и в дальнейшем – безусловно делает эту сделку ярким примером успешного структурирования и управления проектом со стороны Фонда. Это очередной высокий результат плодотворной работы и профессионализма команд, управляющих нашими фондами прямых инвестиций».

Справка

АО «Kазына Капитал Менеджмент» (ККМ) – фонд фондов прямых инвестиций (private equity), созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики. Фонды семейства ККМ предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности. ККМ входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

CITIC Kazyna Investment Fund I –фонд прямых инвестиций, инвесторами которого является АО «Казына Капитал Менеджмент» и CITIC Capital. Первое закрытие фонда состоялось в мае 2009 года. Капитализация фонда при первом закрытии составила 200 млн долларов США. Активами фонда управляет команда, состоящая из представителей АО «Казына Капитал Менеджмент» и CITIC Capital.

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