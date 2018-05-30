О соблюдении законодательства ЕАЭС при транзите товаров

Одной из новелл Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС) является установление в соответствии со статьей 304 ТК ЕАЭС особенностей применения, завершения и прекращения действия таможенной процедуры таможенного транзита (далее - ТПТТ) в отношении товаров Евразийского экономического союза (далее - товары Союза), перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем.

Согласно пункту 5 статьи 304 ТК ЕАЭС таможенные операции, связанные с помещением товаров Союза под ТПТТ, совершаются исключительно в таможенном органе, в регионе деятельности которого находится отправитель указанных товаров, в следующих случаях:

товары Союза перевозятся железнодорожным транспортом, за исключением товаров Союза, перевозимых в почтовых и багажных (почтово-багажных) вагонах, следующих в составе пассажирских поездов;

в государстве - члене ЕАЭС, на территории которого товары Союза помещаются под ТПТТ, в отношении таких товаров установлены ставки вывозных таможенных пошлин;

условиями перевозки товаров Союза предусмотрено совершение грузовых операций на территориях государств, не являющихся членами ЕАЭС.

Согласно вышеизложенному, во избежание скопления транспортных средств в приграничных пунктах пропуска, расположенных в местах убытия товаров Союза с таможенной территории ЕАЭС, и нареканий в адрес должностных лиц таможенных органов государств-членов ЕАЭС, связанных с возвратом транспортных средств в таможенный орган, в регионе деятельности которого находится отправитель товаров Союза, необходимо на постоянной основе строго соблюдать заинтересованными лицами положений пункта 5 статьи 304 ТК ЕАЭС и заблаговременного декларирования товаров Союза в соответствии с ТПТТ их предъявления таможенному органу, расположенному в месте убытия с таможенной территории ЕАЭС.