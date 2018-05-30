Алматинцы несут цветы к памятнику Ураза Джандосова

Внучка Джандосова посвятила своему именитому дедушке стихотворение.

Сегодня алматинцы отдали почести государственному деятелю Казахстана Уразу Джандосову. У его памятника собрались родственники участников политических репрессий и голодомора, а также простые горожане, сообщает zakon.kz.

Церемония началась с возложения цветов учениками одноименной школы, названной в честь Джандосова. В очередной раз почтили память политического деятеля и его близкие родственники – сын и внучка.

Али Жандосов признался, что каждый раз ему с трудом даются воспоминания об отце, ведь события тех лет зачастую теряются среди исторических событий.

"Существуют исторические события, прежде всего, - это день Победы. Они несколько отодвинули вглубь истории предшествующую эпоху, непосредственно связанную с Октябрьской революцией и ранней историей Казахстана, вплоть до сталинских репрессий. Смерть унесла сотни тысяч человек. Мой отец и его соратники вышли из "шинели" революции и строили социализм. Это особая статья истории. Разве не парадоксально, что советские власти в год сталинщины расстреливали тех, кто с первых лет революции боролся за советскую власть. Они сложили головы из-за репрессивного режима той власти, которая называлась советской, но, на самом деле, являлась ее отрицанием", - поделился мнением Али Жандосов.

Внучка Джандосова Гульнара Эдгеевна в одну из годовщин посвятила именитому политическому деятелю стихотворение.

"Сегодня день твоей казни, мой предок. Не знаю, каким подлецом ты оклеветан и предан. Не знаю, о чем ты думал в последний миг. Тебе, дорогой, я посвящаю этот стих", - прочитала стихотворение внучка Джандосова.

В финальной части трогательной церемонии, собравшиеся поблагодарили акимат Бостандыксокого района за поддержку в проведении мероприятия.

Ураз Джандосов родился в в 1899 году. С 1908 по 1918 годы обучался в Верненской мужской гимназии. В 1917 году сотрудничал в сатирической газете "Садак", которую выпускал Объединённый союз мусульманских рабочих. В день получения аттестат зрелости вступил в первый Семиреченский социалистический красногвардейский полк санитаром. Был участником подавления белоказачьего мятежа (апрель — май 1918 года), затем по заданию штаба Семиреченского (Северного) фронта вёл работу в тылу противника.

В 1937 году Ураза Джандосова сняли с занимаемой должности председателя алматинского облисполкома и исключили из партии. 31 июля того же года он был арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской организации. 13 октября Джандосова арестовывают по обвинению в принадлежности к антисоветским органам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!