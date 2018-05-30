Перуашев назвал проблемы, из-за которых цифровизация может оказаться малоэффективной

Член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан депутат Азат Перуашев назвал три системных проблемы, из-за которых цифровизация может оказаться малоэффективной, сообщает Zakon.kz.

«Можно констатировать, что исполнители сосредоточились на переводе в электронный формат существующих процессов организации, тогда как реализация основного направления, собственное создание цифровой индустрии остается на уровне предварительных подходов. Между тем цифровая экономика не сводится к электронным справкам или автоматизации процессов. Речь идет о появлении новых, ранее не существовавших в природе секторов товаров и услуг», - сказал он.

Депутат привел примеры развития инноваций в мире и сравнил их с отечественными. По его словам, казахстанские разработчики не задают тренды, хотя поля для инноваций более чем широкое.

«По прогнозам экспертов, уже через 2 года 25% мировой экономики будет цифровой, и эта доля будет нарастать, - продолжил Перуашев. - Более того, страны, оказавшиеся в авангарде этого движения, получат мощнейший импульс развития, что приведет к постоянному нарастанию разрыва в экономическом развитии и качестве жизни между цифровыми усушенными нациями, и всеми остальными лузерами».

Он считает, что Казахстану важно быть в поле успешных стран и работать над созданием собственных цифровых продуктов, а не потреблять чужие разработки.

«В этой работе невозможно обойтись без частной инициативы, без культивирования самых разных бизнес-идей, сочетания науки, предприимчивости и индивидуального мышления. Одно из ключевых рекомендаций международных экспертов - ограничение государственного вмешательства в цифровизацию экономики. Правительство должно выступать в роли модератора процесса, но никак не исполнителя. У нас в силу доминирующей роли государственной экономики чиновники и менеджеры квазгоссектора сами отбирают проект, сами дают им преференции и сами собираются их осуществлять», - сказал депутат.

Он считает, что такая цифровизация рискует превратиться в фетиш, потеряв открытость и конкурентоспособность.

«В-третьих, до сих пор по многим направлениям отсутствуют правила игры, правовое регулирование цифровизации. За прошедший год в парламент так и не внесено комплексного пакета законопроектов о поддержке и регулирования цифровой экономики, хотя сфер, требующих выработки ясных подходов много», - подытожил Азат Перуашев.