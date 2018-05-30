В Аутизм Центрах «Асыл Мирас» предоставляются программы: программа ранней поддержки; программа развития речевых навыков; ДЖАСПЕР; программа развития обучающих навыков; программа развития социальных навыков.

30 мая в Уральске открылся детский Аутизм Центр «Асыл Мирас» Фонда Булата Утемуратова. Центр начал работу в партнерстве с Западно-Казахстанским областным общественным объединением детей-инвалидов «Байтерек». Адрес центра: ул. Привокзальная, 85 передает zakon.kz.

Праздничную ленту разрезали аким города Уральска Мурат Мукаев и директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов. Гостям показали сам центр и то, как у детей проходят занятия с педагогами, психологами и логопедами.

Согласно официальной статистике, сейчас в ЗКО проживает 140 детей с аутизмом. Из них 47 зарегистрировано в Уральске. Причем самые многочисленные группы — среди детей в возрасте 7-10 лет и 11-15 лет. Но по данным международных экспертов, число детей с РАС в Казахстане значительно выше — около 60 000, причем эта цифра продолжает расти.

Марат Айтмагамбетов: «Первый Аутизм Центр «Асыл Мирас» открылся в Алматы в 2015 году. За это время по всему Казахстану к нам записалось 3 622 ребенка, а специализированную диагностику прошли 2 608. Всего программа бесплатно предоставлена 2 151 ребенку. В своей работе мы используем только те методики, которые научно подтверждены и доказали свою эффективность. Также у нас действует система раннего выявления и своевременного оказания помощи детям с РАС и их родителям. Надеюсь, и в Уральске мы сможем помочь как можно большему количеству семей, потому что очень важно, чтобы и родители, и дети чувствовали поддержку со стороны».

Мируерт Санкаева, Председатель Правления «ЗКО ОО «Байтерек»: «Наше объединение существует более 10 лет. Мы предоставляем услуги индивидуальных помощников для инвалидов, работает служба «Инватакси». В центре есть возможность дневного пребывания для людей с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также мы ведем работу в области инклюзивного образования, и вот решили, что пора заняться детьми с РАС. Спасибо Фонду Булата Утемуратова, что откликнулись на нашу просьбу и открыли Аутизм Центр в городе Уральске».

В Аутизм Центрах «Асыл Мирас» предоставляются следующие программы: программа ранней поддержки; программа развития речевых навыков; ДЖАСПЕР; программа развития обучающих навыков; программа развития социальных навыков; программа развития жизненных навыков.

Контакты для связи:

Елизавета Дёмина,

менеджер по коммуникациям,

моб: +7 775 774 39 89, раб: +7 (727) 321 04 62.

dyomina@utemuratovfund.org

О Фонде Булата Утемуратова

www.utemuratovfund.org

Фонд Булата Утемуратова основан в начале 2014 года. Идея создания Фонда принадлежит его учредителю и Председателю Попечительского совета — Булату Жамитовичу Утемуратову.

Булат Утемуратов – дипломат, бизнесмен, меценат. Входит в топ казахстанского списка Forbes. Ключевой пайщик группы компаний «Верный капитал», владеет банками Форте и Касса Нова. Сфера деловых интересов покрывает финансы, телеком и медиа, гостиничный бизнес, недвижимость, природные ресурсы, транспорт и логистику, производство строительных материалов, потребительские товары и услуги. Общественная деятельность Булата Утемуратова направлена на развитие образования, поддержку спорта, продвижение культурных ценностей и содействие здравоохранению. С 2007 года является Президентом Федерации тенниса Казахстана. Активно развивает большой теннис, вложил более 65 миллионов долларов собственных средств в становление национальных сборных страны, развитие детского тенниса и строительство теннисной инфраструктуры во всех крупных городах.

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