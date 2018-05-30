Новая транспортная система ЛРТ - в Астане ограничат движение транспорта

В Астане на время ограничат движение автотранспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

«Управление административной полиции ДВД Астаны сообщает, что в связи с проведением работ по укладке инженерных сетей подземных коммуникаций, в рамках реализации проекта «Новая транспортная система Астана - ЛРТ», движение автомашин по проспекту Туран со стороны улицы Керей Жанибек хандары в направлении улицы Сыганак будет ограничено с 1 по 7 июня и с 8 по 13 июня текущего года», - сообщили в полиции.

На время перекрытия движение транспорта будет организовано в объезд - по проспекту Туран через улицу Улы Дала и через улицу Керей Жанибек хандары в направлении проспекта Кабанбай батыра.

«В связи с этим Управление административной полиции ДВД Астаны просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, исключая из него закрытый участок проспекта Туран», - обратились в полиции.