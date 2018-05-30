Как уберечь детей от ЧС на воде и пожаров обсудили эксперты в Алматы

Актуальные вопросы безопасности детей в каникулярный период, обсудили представители КЧС, МОН, МВД, Минздрава РК и местных исполнительных органов.

Комплекс мер по обеспечению безопасности детей на воде и от пожаров обсудили представители заинтересованных госорганов в ходе пресс-конференции в Алматы, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

От слов к действиям

Как было отмечено в ходе мероприятия, зачастую во время летних каникул, дети оказываются предоставлены сами себе. Ведь далеко не у всех родителей есть возможность организовать и постоянно контролировать досуг своих детей. Поэтому вопрос безопасности школьников остается актуальным.

В связи с этим, КЧС совместно с министерствами образования, здравоохранения и местными исполнительными органами проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности детей на воде и от пожаров.

Так, с начала текущего года проведено 40 профилактических брифингов. Распространены свыше 73 тыс. агитационной продукции среди населения (листовки, памятки, брошюры).

Для обеспечения охраны общественного порядка и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде на городских пляжах созданы 44 поста общественной безопасности и 15 медицинских пунктов, установлены 328 наглядных стендов. Дополнительно будет организовано 300 спасательных постов.

Вода небрежности не терпит

Одним из наиболее актуальных вопросов, обсуждаемых в ходе пресс-конференции, стали меры по предотвращению несчастных случаев на воде.

Как известно, пик купального сезона приходится на июнь-июль месяцы, когда большая часть населения страны находятся в отпусках, а дети на каникулах. Поэтому именно в этот период ожидается массовое посещение людьми водоемов. Но далеко не все они готовы соблюдать, хотя бы элементарные правила техники безопасности.

«Из-года в год основной причиной гибели людей на воде, является купание в состоянии алкогольного опьянения, недооценка собственных сил, неумение плавать. Поэтому сотрудники КЧС и других заинтересованных госорганов, уделяют особое внимание вопросам предупреждения детской смертности на воде», – сообщил официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.

Так в учебных заведениях страны проведены внеплановые родительские собрания, на которых до родителей доведены меры безопасности на водоемах. Организовано более 100 интерактивных уроков по безопасности на воде. На городских пляжах, планируется оборудовать безопасные детские пляжи для купания, на которых спасателями будет проведена работа по обучению детей плаванию. В детских лагерях, расположенных вблизи водоемов, спасателями проводится обследование дна пляжей, проверка спасательного оборудования, устанавливаются информационные стенды.

Пожар проще предотвратить, чем тушить

Еще одним актуальным вопросом является соблюдение мер пожарной безопасности.

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, в целях недопущения и минимизации гибели людей при пожарах, подразделениями КЧС проводится всесторонняя профилактическая работа с детьми. И помимо таких стандартных приемов как раздача памяток, спасатели проводят интерактивные уроки, экскурсии, конкурсы, дни открытых дверей в пожарных подразделениях. Среди детей проводятся викторины, соревнования по пожарно-спасательному спорту.

По словам Р. Иманкулова, только с начала года подразделениями Комитета проведено 289 интерактивных уроков по пожарной безопасности, в которых приняли участие 176 969 учеников. Более 21 000 школьников республики состоят в кружках под названием «Юный спасатель». Кроме того, КЧС активно сотрудничает с такими международными фондами, как Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ», Красный Полумесяц.

Так же Р. Иманкулов призвал всех казахстанцев обратить внимание на сайт КЧС и его официальные аккаунты в социальных сетях, где размещены правила поведения, правила безопасности, рассчитанные практически на все ЧС.

«Ознакомливайтесь. Повышайте свой уровень. Ваше здоровье и здоровье ваших детей для государства не первом месте, но и граждане должны проявить осознанность в необходимости изучения правил собственной безопасности при ЧС», – призвал официальный представитель Комитета.

Отметим, что в работе пресс-конференции приняли участие председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Н. Оршубекова, заместитель директора Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК З. Махсутова, начальник отдела ювенальной полиции комитета административной полиции МВД РК А. Оспанова, официальный представитель КЧС МВД РК Р. Иманкулов, руководитель санитарно-гигиенического надзора Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК М. Рахимжанова.

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