Оглашен приговор водителю автобуса, сбившему насмерть девушку в Алматы

Его приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В Ауэзовском районном суде Алматы оглашен приговор Ануару Жанибекову - водителю пассажирского автобуса, сбившему насмерть 23-летнюю девушку, передает Zakon.kz.

Как было установлено в суде, подсудимый Жанибеков за рулем пассажирского автобуса, двигаясь по ул.Толе би в восточном направлении, со скоростью, не обеспечивающей ему возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, в нарушение требований пунктов 5.2.5 и 10.1 Правил дорожного движения, проехал на красный сигнал светофора, и допустил смертельный наезд на пешехода.

"В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 345 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортным средством сроком на 4 года", - сообщили в пресс-службе суда города Алматы.

Приговор не вступил в законную силу

ДТП произошло 18 апреля в начале девятого утра. Девушка вышла на дорогу на разрешающий сигнал светофора, и ее сбил автобус, который, судя по видеозаписи с камер, ехал на красный. Сам подозреваемый утверждал, что ехал на зеленый сигнал светофора. Он был взят под стражу на время расследования. В ходе суда по данному делу стало известно, что мужчина примирился с родными погибшей.

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