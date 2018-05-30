Профсоюз ЮКО обучит 200 человек по 8 специальностям

На сегодняшний день Федерация профсоюзов Казахстана является самой многочисленной организацией в республике.

С 1 июня по сентябрь текущего года на базе учебного центра профсоюзов ЮКО пройдет бесплатное обучение безработных граждан в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предринимательства на 2017-2021годы передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Обучением планируется охватить порядка 200 человек и обучить их по 8 таким специальностям, как повар, ткач, водитель, сборщик мебели. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Южно-Казахстанской области» Берик Бекжанов.

По его словам, на сегодняшний день Федерация профсоюзов Казахстана является самой многочисленной организацией в республике. В ее состав входит 18 отраслевых профессиональных союзов, в которых состоят более 2 млн. человек, в том числе 221 752 южноказахстанцев.

«В целом профессональный союз — это общественная организация, которая объединяет работников всех предприятий и отраслей для решения вопросов зарплаты, создания безопасных условий труда, своевременного предоставления отпусков и так далее. К примеру, в 2008 году из 16 000 действующих предприятий области коллективные договоры со своими сотрудниками заключили только 1 853. Этот составляет 11,6 процентов. В настоящее время охват коллективными договорами на предприятиях и организациях, где имеются профсоюзные организации, составляет 42%», - сказал Берик Айдарбекович.

В связи с этим, в период с 2018 по 2019 годы пройдет республиканская акция «Заключайте трудовой договор!». Цель акции - сокращение скрытых и неформальных форм трудовых отношений, повышение уровня защиты прав и интересов работников.

Стоит отметить, что в среднем 70 процентов взносов остаются в первичной профсоюзной организации, а 30 процентов взносов распределяются среди профсоюзов на областном и республиканском уровнях для нормального функционирования профсоюзного аппарата.

«Первичные профсоюзные организации имеют право направлять свои профсоюзные накопления на любые мероприятия в своем коллективе. Ранее социальные отчисления направлялись в профсоюзы, где они имели возможность покупать путевки для трудящихся и реализовывать по цене ниже 90 процентов их стоимости или же бесплатно. Необходимо отметить, в прошлом году в 10 отраслевых профсоюзах оздоровительные путевки получили 4100 человек. Из них 2938 путевок приходятся на областной комитет профсоюза работников образования и науки ЮКО. На эти цели выделено более 160 млн. тенге», - резюмировал Берик Бекжанов.

Наряду с этим, территориальный профсоюз продолжит сотрудничество с областным судом. Для защиты трудовых прав работников, территориальным профсоюзным центром составлен совместный план мероприятий. Одним из пунктов является создание центра примирительных процедур, где будут решать трудовые споры не доводя до суда.

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