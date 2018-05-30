Владельцев баров и кафе стали штрафовать за использование авторских песен

В Национальную палату предпринимателей «Атамекен» начали поступать жалобы по поводу нарушения авторских прав при воспроизведении песен в караоке-барах и кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас уже около 4 или 5 кейсов с жалобами. Обращения, где люди жалуются на предпринимателей, есть также в центральном аппарате палаты. На сегодняшний день в работе палаты предпринимателей Астаны 4 обращения, одно уже закрыто», - сказала на круглом столе в НПП «Атамекен» эксперт отдела защиты предпринимателей и снижения административных барьеров палаты предпринимателей Астаны Гульмира Молдагалиева.

Поводом для сбора круглого стола стало обращение владельца одного из караоке-баров столицы о том, что его оштрафовали на 5 млн 772 тыс. тенге за воспроизведение 8 песен российских авторов в своем заведении. Как оказалось, этот инцидент всколыхнул целый пласт существующих в Законе об авторском праве проблем. В частности, правом фиксировать нелегальное воспроизведение авторских произведений и налагать штраф обладают организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе (ОКУП).

«Таких организаций, аккредитованных в Министерстве юстиции, 9. И все они, согласно Закону об авторском и смежном праве имеют право подавать иски. И это проблема. Если на российском рынке аккредитованных организаций всего 4, то у нас их 9. Это действительно очень много», - отметила Г. Молдагалиева.

Она подчеркнула, что вознаграждение за прокрутку песен может возрастать по желанию ОКУП.

«Сумма компенсации и за отдельное воспроизведение установлены и зафиксированы законодательством, но разброс очень большой - от 100 до 150 МРП - это компенсация в случае нарушения. В Постановлении Правительства РК установлено минимальное вознаграждение порядка 0,2 МРП. Оно не фиксированное, ОКУП имеют право его поднимать», - отметила Г. Молдагалиева.

При этом, она сообщила, что по закону ОКУП не имеют права получать прибыль за свою деятельность.

«Они должны все собранные вознаграждения, за исключением 30%, оставленные на свои фактические расходы, должны распределить между исполнителями и правообладателями, как казахстанскими, так и зарубежными», - сказал она.

По ее словам, ОКУП стараются сразу оштрафовать представителей бизнеса, в то время как, по ее мнению, нужно прийти к единому консенсусу.

«Организация по управлению имущественными коллективными правами должна приходить к субъекту бизнеса, то есть к пользователю, и заключать лицензионный договор на прокрутку видео или аудио фонограмм. Однако, почему начали поступать жалобы, диалог и какие-либо переговоры в данном направлении отсутствуют. Потому что организации по управлению коллективными правами сразу подают иск после фиксации нарушения. Это - проблема больше праворазъяснительного характера, потому что тут есть нарушения и со стороны бизнеса, который зачастую не знает при открытии кафе, ресторана, караоке или парикмахерской, что включая канал или музыку они должны оплачивать. Мы предлагаем этим организациям сначала обращаться к бизнесу, вести праворазъяснительную работу и предлагать заключить лицензионный договор. И только в случае их письменного отказа, обращаться в суд», - заключила Г. Молдагалиева.

В круглом столе принимал участие и известный исполнитель Ерлан Кокеев, который сегодня представлял интересы обеих сторон, так как является одновременно и автором песен, и владельцем караоке-комнаты.

«У меня есть заключенные договоры, а именно компания «Абырой», «Колпи» и «Аманат». У нас закон позволяет одновременно находиться в разных авторских обществах. Мне как человеку, который сочиняет и создает, в экономическом плане непросто. До конца не понимаю прозрачности. Мне кажется, что мы недополучаем. Но я как творческий человек не знаю куда пойти и обращаться. Есть непонятные вопросы. Если подходить как предприниматель, то, например, если в моем ресторане звучат 100 произведений за вечер, то каким образом я должен выплачивать денежные средства. Как музыкант я бы хотел получать денежные средства, когда в вашем ресторане будут звучать мои песни, а я этого не получаю», - заявил Е. Кокеев.