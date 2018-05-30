В Астане обсудили требования к безопасности строительных материалов

25 мая 2018 года Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане принял участие в обучающем семинаре по основам портландцемента.

Целью семинара было обсуждение технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17.11.2010 года № 1202, в частности требования к портландцементам.

В ходе семинара были рассмотрены действующие стандарты на портландцемент, какие стандарты применяются при испытаниях на обязательные параметры цемента и проблемные вопросы цементной отрасли Казахстана.

По итогам состоялся открытый диалог и продуктивный обмен мнениями, участники семинара имели возможность задать интересующие вопросы и получили необходимые рекомендации в работе.