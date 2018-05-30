Четверых братьев и сестер спас из горящего дома 13-летний мальчик

При этом, свой поступок маленький спасатель героическим не считает.

Тринадцатилетний мальчик спас из пожара четверых братьев и сестер в Мангистау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Как сообщили в ведомстве, семья Булатовых с пятью детьми жила в пятикомнатном жилом доме в селе Сайын Шапагат Мангистауской области. 26 апреля 2018 года родители поручили старшему сыну Дархану присмотреть за детьми. У папы сломалась машина на работе, у мамы – ночная смена в детском саду. Младшие братья (2007, 2009 годов рождения) и сестры (2014, 2016 годов рождения) отправились спать, не спалось только Дархану.

По словам мальчика, он то и дело вставал, осматривал комнаты, долго не мог заснуть. А потом он проснулся от страшного сна. Ему снилось, что он тушит пожар в собственном доме. Оглядевшись вокруг, мальчик замер от ужаса – телевизор, потолок и полкомнаты уже были в огне. Пламя стремительно распространялось, едкий дым черными клубами окутывал все пространство.

Не растерявшись, он крикнул: «Пожар! Вставайте!». Младшие братья и сестры, плакали, и кричали от испуга, а Дархан в это время думал, как выйти из дома, не запер ли папа двери снаружи.

Выход из дома оказался открытым, ключи были в дверях. Времени на раздумья не оставалось. Хватая маленьких сестренок, и убедившись, что мальчики рядом с ним, Дархан пошел к выходу и вывел детей во двор, к соседям. Потом позвонил в пожарную охрану по телефону 101, объяснил, что горит и, где горит.

Сосед, дедушка Тенел вместе с внуком Ержаном и Дарханом поехали встречать пожарную машину. Вскоре пожар был потушен.

Дархан Амирхан учится в 7 классе образовательной средней школы №1 имени Губайдулы Айдарова. Свой поступок он героическим не считает, и объясняет его просто:

«Я очень люблю своих родных! То, что мы вместе, мои братья и сестры живы и здоровы – самое большое счастье для меня», – отвечает на подобные вопросы маленький герой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!