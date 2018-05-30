Студентка отправила деньги мошенникам, думая, что помогает учителю

В данный момент ведутся следственные действия по этому факту.

В Усть-Каменогорске неизвестные выудили у девушки деньги под предлогом помощи учителю, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

Как сообщили в полиции, 27 мая в дежурную часть отдела полиции обратилась студентка с заявлением о том, что неизвестные, взломав страницу преподавателя в социальной сети, просят у всех контактов деньги.

"Студентка по доброте душевной отправила деньги через терминал. После этого ей пришло сообщение, что «учителю» необходимы еще деньги. Девушка, заподозрив неладное, позвонила учительнице. Та ответила, что ее страницу в социальной сети взломали и ни о каких деньгах она никого не просила. В тот же день сама преподаватель пришла в полицию и тоже написала заявление. В данный момент ведутся следственные действия по этому факту", - сообщили в ДВД.

Отмечается, что ежедневно в полицию обращаются десятки пострадавших мошенников - сотни написанных статей-предупреждений, буклетов, брошюр порой остаются без должного внимания населения.

УВД Усть-Каменогорска снова просит граждан быть внимательными и перепроверять всю поступающую им информацию.

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