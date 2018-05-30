Главный обвиняемый по делу ОПГ "Четыре брата" уснул на суде

Весь судебный процесс Избасар и его главный сподвижник Аухат Калиев отрицали свою вину.

Одно из самых громких дел прошлого года подходит к концу. Прокуроры начали выступать на прениях, передает Zakon.kz со ссылкой на Тimeskz.kz из зала суда.

Напомним, по делу ОПГ «Четыре брата» проходят 26 человек. Из них 17 находятся под арестом, 5 – на свободе под залогом, а остальные – под подпиской о невыезде.

Подсудимых защищают 32 адвоката, уголовное дело расписано на 257 томов. Похождения «четырех братьев» в суде рассматривали по эпизодам. Всего по делу значится 22 эпизода.

Главный обвиняемый спортивный меценат, инвалид первой группы Еркин Избасар обвиняется по 10 статьям. Среди них - организация преступного сообщества и хищение нефти в особо-крупном размере.

Весь судебный процесс Избасар и его главный сподвижник Аухат Калиев отрицали свою вину. Потому и слушать гособвинителей на прениях - особо не желали.

В силу своей болезни, во время проведения судебных слушаний дела, Еркину позволено ложиться на специальное спальное место, оборудованное на месте для подсудимых. В результате, во время прений он крепко уснул. А конвоирам, услышав храп, поспешно пришлось разбудить главного подсудимого.

Прения гособвинителей начались с фактов вымогательств, в которых главным действующим лицом значился член ОПГ «Четыре брата» Мурат Туржанов.

Было зачитано несколько эпизодов, первый датируется мартом 2010 года. После первого вымогательства прошло чуть больше года.

Гособвинители отметили, что Туржанов психологически давил на своих жертв, угрожая расправой над ними и их семьями.

- Так 30 мая 2011 года Туржанов Куантай и Бикетов вооружившись пистолетом Макаровым, поехали домой к должнику, - зачитывали гособвинители. – Они представились потерпевшему участниками ОПГ. Заявили, что он находится в сфере их преступных интересах, и если он обратится в полицию, то последуют физические расправы над ним и его семьей.

С данного потерпевшего подсудимые требовали 3 миллиона тенге, угрожая пистолетом. Эти деньги потерпевший якобы был должен их знакомому. Однако сам он отрицал свой долг и бесстрашно говорил Туржанову: «Если хочешь, стреляй, но деньги я не отдам». Жена потерпевшего увидев, что ее мужа «прессуют», вызвала полицию. Вымогателям пришлось спасаться бегством.- Факт вымогательства был зарегистрирован в тот же день в Заводском отделе полиции, - продолжили прокуроры. – Через время потерпевший встретился с тем человеком, которому якобы был должен денег. Когда-то они вместе работали в Кенкияке и у них были общие интересы. Их встреча проходила в кафе. Встреча закончилась миром, человек попросил прощения у потерпевшего.

Кстати, после неудачной попытки выбить 3 миллиона тенге Туржанов с «братками» приехал домой к тому, для кого пытался забрать долг.- Они стали обвинять его в том, что он во всем виноват и что они вынуждены скрываться от полиции. Также они требовали с него 5 тысяч долларов, но таких денег у него не было. И он предложил за свою «вину» 500 тысяч тенге. Отдавал их по частям: 350 и 150 тысяч тенге. Также бывший сослуживец потерпевшего заявлял, что не просил с него деньги и не отправлял никого в его дом, - заключил главный обвинитель.

Вспоминали гособвинители и другие эпизоды по вымогательству в частности «требование однокомнатной квартиры с «убийцы» члена ОПГ».

Ранее за процессом «четырех братьев» журналисты наблюдали по телевизору, находясь в наблюдательной комнате. В этот раз прессу пустили в зал судебного заседания.

Главный обвиняемый Еркин Избасар, не обращая внимания на выступление прокурора, обратился к журналистам с вопросами.

- Из какого Вы издания? Откуда родом? Пишите про нас хорошо, - высказал свое пожелание подсудимый.

Судебные прения продолжаются. По неофициальной информации они продлятся приблизительно около месяца.

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