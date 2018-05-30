В Алматинской области подозревают еще одну смерть от менингококковой инфекции

Медики в Алматинской области сообщили о двух зарегистрированных случаях летальных исходов от менингококковой инфекции, передает МИА «Казинформ».

Молодой парень с подозрением на вирус менингита скончался в Алматинской области еще в конце апреля.

«22 -летний молодой человек попал в больницу с высокой температурой 27 апреля. Спасти пациента с молниеносной формой инфекции врачи не смоли. Парень умер на следующий день. По нашим данным, погибший проживал в поселке Иргели, в Карасайском районе Алматинской области, работал контролером на рынке Алтын-Орда», - сказала главный специалист эпидемиологического отдела областного Департамента охраны общественного здоровья Мейрамгуль Кобейсынова.

В Алматинской области зарегистрировано четыре случая заболевания менингококковой инфекцией, среди них два - в Карасайском районе, и по одному в Илийском районе и в Талдыкоргане. Заболеваемость выявлена среди детей и взрослых в возрасте 3 , 8, 15 и 22 года.

Также врачи сообщают, что лабораторный диагноз подтвержден только у одного больного с Илийского района. Случаи в Карасайском районе анализы показали отрицательные результаты. Диагноз вируса менингита выставлен по клиническим показаниям. Ранее, 28 мая скончалась 3-летняя девочка с подозрением на менингококковую инфекцию. В настоящее время проводится экспертиза, которая установит точную причину смерти.



